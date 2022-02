Vuelve la dupla de oro: Nadal y Federer harán dupla en la Laver Cup

Tal como en 2017, Rafael Nadal y Roger Federer volverán a ser parte del equipo Europa en la Laver Cup, la cual se disputará en Londres, entre el 23 y 25 de septiembre de este año.

En la edición de hace 5 años atrás, el mallorquín y el suizo hicieron dupla para vencer al binomio conformado por los estadounidenses Sam Querrey y Jack Sock por parciales de 6-3 3-6 y 11-9.

En esa ocasión, El equipo Europa superó al conjunto del Resto del Mundo por 15-9.

Recordemos que Roger Federer está lesionado y aún no sabe la fecha exacta en la cual volverá a competir en el circuito. En el caso de Nadal, el último campeón del Abierto de Australia, volverá a jugar en el Abierto de Acapulco que se disputará desde el 21 de febrero en Ciudad de México.

A Fedal Comeback.

Tennis superstars @rogerfederer and @RafaelNadal will represent Team Europe this September at #LaverCup London 2022.

— Laver Cup (@LaverCup) February 3, 2022