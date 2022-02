Brayan Cortés y críticas de Johnny Herrera: “No me calienta la cabeza”

El arquero de Colo Colo y, Bryan Cortés se refirió a las críticas que le hizo el ex arquero Johnny Herrera sobre sus actuaciones en La Roja. El ex portero de Universidad de Chile había dicho en Tnt Sports que a su juicio personal el prefería que el arquero contra Bolivia debió haber sido Sebastián Pérez de Universidad Católica, ya que según el “Cortés era medio distraído”.

Ya post victoria de Chile, el portero del Cacique respondió a sus dichos en conversación con ESPN . “Lo que diga cualquier persona, un referente como puede ser Johnny, no me complica, no me calienta la cabeza. Solo me concentré en el partido y ganar”.

Además el guardameta iquiqueño se refirió al partido que se disputó en la altura de La Paz. “Por ahí nos favoreció la lluvia, la cancha rápida, se sintió un poco menos la altura. Ya estábamos preparados, estaba feliz en ese momento, quería aprovecharlo. Se disfrutó y lo importante es que se ganó. Para mí es un orgullo representar a Chile, pero eso lo decide el profe, me toco jugar, era aprovechar y disfrutar la oportunidad”.