No soportó los dolores: Juan Martín Del Potro anuncia su retiro del tenis profesional

Durante esta jornada, el tenista argentino, Juan Martín Del Potro anunció que está muy cerca de ponerle fin a su carrera profesional. El ex número 3 del mundo explicó que los problemas en su rodilla fueron gravitantes para tomar la decisión.

“Este es uno de los mensajes más difíciles que me ha tocado transmitir. Me retiro del tenis. He vivido una pesadilla con la rodilla y he intentado todo para recuperarme, pero no ha sido posible”, explicó el tenista argentino.

El tandilense de 33 años explicó su decisión en una rueda de prensa previa al inicio del Argentina Open, en donde enfrentará a su compatriota, Federico Delbonis.

Sin embargo, el tenista argentino aseguró que antes de su retiro quiere disputar un último torneo: “Yo necesitaba tomar una decisión para afrontar este torneo y el que viene que es Rio, que es de los lugares donde fui muy feliz con el tenis. Quiero estar ahí presente” El torneo brasileño se disputará entre el 12 y el 20 de febrero.