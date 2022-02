“Fue un gran malentendido”: la tenista Peng Shuai ahora niega haber sufrido agresión sexual

El caso de la tenista Peng Shuai sufrió un vuelco inesperado. Y es que ahora la deportista china aclaró, en conversación con L’Equipe, que el abuso denunciado en su contra y su desaparición fue “un gran malentendido”, dejando en schock al mundo del deporte.

Recordemos que Shuai, a principios de noviembre, denunció en la red social Weibo que el ex viceministro chino Zhang Gaoli había abusado de ella. Este mensaje fue censurado al instante por el gobierno de su país natal, sin embargo, y tal como se mueven las redes sociales, la denuncia ya estaba dando la vuelta al mundo.

Luego de esta acusación, la doblista tuvo una extraña desaparición, lo que generó una alerta mundial, donde incluso se involucraron autoridades del tenis, como la WTA, además de diversas celebridades del deporte. No obstante, tras unos días angustiosos para el mundo deportivo y algunos videos extraños, Shuai reapareció.

Pero eso no fue todo, ya que tras cuatro meses desde su denuncia, la deportista concedió una entrevista al medio L’Equipe, donde aclaró la situación. Y, Shuai sorprendió, ya que en la conversación negó el abuso del ex viceministro: “Nunca dije que me asaltara sexualmente”. Además, agregó que todo fue un “gran malentendido”.

Como si todo esto fuera poco, Peng añadió que nunca desapareció y no quiere que se le dé más importancia al caso. Para cerrar, señaló que “mi vida privada, mis sentimientos, no deben mezclarse con la política o el deporte”.

Sobre la entrevista entregada al medio francés, según aseguró el diario hongkonés South China Morning Post, Peng la concedió con el trato de que se hiciera en chino y que se publicara en Internet sin la posibilidad de dejar comentarios.

Un vuelco inesperado en el caso de la tenista que aumenta aún más la incertidumbre sobre lo que realmente pasó.