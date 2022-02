[Video] Entrevista a Simón Contreras: “Pensé que estaba fuera de la U, pero cuando me tocó volver lo hice con todo”

Universidad de Chile goleó a Unión La Calera en su debut en el Campeonato Nacional. El estreno de los azules dejó buenas sensaciones y un jugador llamó particularmente la atención fue Simón Contreras. El atacante que jugó como lateral derecho, aportó con una asistencia para la apertura de la cuenta e hizo un correcto partido.

Tras la primera victoria de la temporada, el Pitu conversó con Deportes en Agricultura sobre su debut, abordó la compleja situación que vivió con la U el torneo pasado y confesó que se sentía fuera del plantel 2022.

“Estamos muy contentos de partir el torneo con una victoria. Es muy importante porque uno está muy ansioso y con muchas expectativas. Aparte fue en una cancha que se hace difícil jugar siempre”, comenzó diciendo el canterano azul.

“Esta victoria es solo un partido. No hemos ganado nada, pero si refleja el trabajo y que hay equipo. Aún falta mucho, un partido no te dice nada, entonces no tenemos que confiarnos”, complementó.

Respecto a su primer duelo como lateral derecho, aseguró que quedó conforme y que está dispuesto a jugar donde el entrenador lo necesite. “Lo había hecho un par de veces por inconvenientes dentro del partido, pero nunca lo había entrenado. Hay que estar a disposición de lo que el cuerpo técnico quiera y creo que para ser mi primer partido lo hice de una buena forma”, afirmó.

“Me siento muy bien y si tengo que seguir jugando de lateral derecho, me la voy a jugar por ser titular. Ya sea de lateral o de puntero, donde prefiera el profe”, agregó.

Temporada 2021

Simón Contreras también tuvo palabras para el año 2021 de Universidad de Chile, donde el conjunto universitario estuvo muy cerca de perder la categoría. “Fue un tiempo bastante difícil, porque cuando se supo que no iba a ser considerado para el 2022, estuvimos buscando equipos. Hubo varias propuestas formales, yo pensé que estaba fuera. Pero desde la U me dijeron que ahora me necesitaban ver y que el entrenador necesitaba probarme. Estaba con mucha incertidumbre y cuando me tocó volver lo hice con todo, porque la U es el club que me gusta”, confesó.

En ese sentido, reveló que los entrenadores decidieron dejar fuera de las citaciones a los jugadores más jóvenes del equipo para no exponerlos ante la difícil situación por la que atravesaba el club. “Cuando salí de las citaciones por un cuadro febril, el equipo comenzó a ganar y se puso en la punta, y el equipo que gana no se cambia y me tocó quedar fuera. Y en el momento más complicado de la U, los entrenadores nos dijeron que iban a tratar de cuidarnos, que no teníamos que mancharnos en este momento. Si nos necesitaban nos iban a ocupar, pero dentro de lo posible nos iban a cuidar”, contó.

Nuevo entrenador

El Pitu comentó que el entrenador Santiago Escobar “se integró muy bien al grupo. Ha ido paso a paso enseñándonos lo que quiere, no llegó a hacer algo que cause tanto ruido. Todavía no nos enseña todo lo que en realidad quiere. Y en los entrenamientos todo va muy bien y el grupo se ha adaptado bien. Es un buen proyecto”.

Por último, Contreras contó que como grupo acordaron no sacarse fotos festejando luego de los partidos hasta que consigan algo importante. “Se conversó en el camarín que no hay que celebrar nada, llevamos recién una fecha y no se sabe lo que va a pasar. Si es que ganamos un partido no somos los mejores y si es que perdemos no somos los peores. Por eso no hay subir muchas cosas ni celebrar en los mejores momentos”, sentenció.