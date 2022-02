RB18, la nueva joya de Red Bull para la temporada 2022

Las escudería Red Bull quiere seguir quedándose con los campeonatos de la Fórmula 1. Luego de la emocionante victoria de Max Verstappen que rompió con la hegemonía de Mercedes y de Lewis Hamilton, la marca austríaca presentó su nuevo auto, el RB18.

En la presentación, Christian Horner, jefe de Red Bull, comentó que “el mayor cambio, obviamente, es desde el punto de vista normativo”. “El coche está mucho más limpio, no están todos los fragmentos agregados del año pasado. Todo el concepto de este coche es tratar de facilitar los adelantamientos y las carreras reñidas, así que es un nuevo concepto, una nueva filosofía y una hoja de papel en blanco para cada equipo”, agregó.

Asimismo, sostuvo que “debido a las nuevas normas, va a evolucionar muy, muy rápido. Creo que para cuando lleguemos a la primera carrera, el coche no se parecerá mucho a este. La evolución será muy rápida a medida que avancemos a lo largo de la temporada”.

De esta forma, Max Verstappen y Checo Pérez ya tienen su nueva máquina para quedarse con un nuevo campeonato, el segundo consecutivo.

Ready to send it 🔥 Bringing in a whole new era of #F1 with our fans 🤘 pic.twitter.com/jtpBptQmCJ

— Oracle Red Bull Racing (@redbullracing) February 9, 2022