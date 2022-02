Maxi Falcón alaba a Quinteros: “Su virtud es estar en cada detalle y buscar las cosas para mejorar”

Este domingo, Colo-Colo enfrentará se segundo partido en el torneo, esta vez como visitante ante Deportes La Serena. En el marco de ese partido, habló en conferencia de prensa Maximiliano Falcón, quien también se refirió a su cambio en la forma de juego, las virtudes de Gustavo Quinteros y la situación de Christian Santos.

“Vamos partido a partido. El último partido fue positivo, porque conseguimos los tres puntos, y eso ayuda en lo anímico. Los compañeros se recuperaron bien, y estamos listos para el fin de semana”, comenzó diciendo el uruguayo.

“El ganar te da un mucha confianza. En la semana nos recuperamos bien, así que estamos con todas las ganas para quedarnos con los puntos el domingo”, agregó.

Por otro lado, Falcón se refirió a las virtudes de Gustavo Quinteros como entrenador de los albos, donde destaca minucioso que es en los entrenamiento.

“El modelo de juego que tenemos funciona porque se insiste todos los días. No es que algo salga bien y queda ahí, sino que se sigue insistiendo, porque siempre hay algo para mejorar. Entonces, la virtud de Gustavo y el cuerpo técnico es estar en cada detalle y tratar de siempre buscar cosas para mejorar”, sostuvo el defensor.

Por otro lado, comentó los cambios que ha sufrido en su juego desde que llegó a Colo-Colo hasta ahora, donde dijo que “lo que cambié fue hacer lo que el técnico me pide y ser más serio en la zona defensiva. Quizás antes hacía otras cosas que hoy no hago porque hay un modelo de juego que hay que respetar”.

Asimismo, sostuvo que “con Emiliano (Amor) me he sentido muy bien, del momento que llegó ha mostrado un gran nivel y me siento muy seguro ahí. Con él nos hablamos mucho en la línea defensiva y trato de no hacer esas corridas que hacía para adelante. Entonces, esas puteaditas o llamados de atención, cuando uno está perdido en el partido, ayudan y dan resultados”.

Finalmente, Falcón se refirió a la situación de Christian Santos, quien cumplirá su contrato con los albos.

“Siempre es bueno tener varias opciones por puesto. En este caso el técnico es lo que había pedido y buscado. Creo que Christian se ha preparado bien, como todo los compañeros, yo lo he visto bien. La competencia es sana, entonces eso ayuda a crecer el rendimiento de cada uno, pero después el técnico decidirá”, cerró.

Colo-Colo visitará este domingo a Deportes La Serena en el estadio La Portada, a las 18 horas, con transmisión de Deportes en Agricultura.