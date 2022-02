Álvaro Brun y su inminente arribo a la U: “Es una oportunidad única, un desafío importante en mi carrera”

Universidad de Chile ya encamina a su nuevo refuerzo. Se trata del volante central Álvaro Brun, con quien ya tienen un acuerdo y solo falta la firma para que el uruguayo vista de azul. Pese a esto, el aún futbolista del Montevideo City Torque habló sobre su arribo a los azules y valoró la oportunidad a sus 34 años.

En diálogo con Emisora Bullanguera Brun comentó las motivaciones de llegar a al U. “Es un desafío personal, el gran motivo es que es un club grande de Sudamérica, es el club más grande de Chile por la historia que tiene. Estoy en City Torque, que es un club de un proyecto muy lindo, donde clasificamos a Copa Libertadores, pero cuando te viene a buscar un club grande y, para ser realista con la edad que tengo, es difícil que pase”, sostuvo el inminente nuevo refuerzo azul.

“Uno se pone muy orgulloso y, por sobre todas las cosas, sentir la experiencia de estar en un cuadro con la hinchada que tiene, la movilización de gente que tiene, es un desafío hermoso, una presión linda de sentir. Por mi parte le digo a la hinchada que voy a estar a la altura, que voy a dejar el alma, voy a demostrar compromiso y voy a trabajar duro para que la U consiga títulos, para que volvamos a una copa internacional”, agregó.

Brun, que firmará su vínculo con los azules por un año, con la opción de extenderlo a dos, también se refirió a si ha tenido o no contactos con el entrenador Santiago Escobar o la dirigencia azul.

“No he hablado con el entrenador. Obviamente me contactó gente del club, para saber de la predisposición que tenía para venir, que si estaba de acuerdo. Estuvimos en contacto para que se lleve a cabo este pase a la U, que para mi es una oportunidad única, me pone orgulloso, quiere decir que estoy haciendo las cosas bien y es un desafío importante en mi carrera”, revela el futbolista.

Y, para finalizar, se refirió a las conversaciones que ha tenido con el chileno Marcelo Allendes en el City Torque sobre su arribo a la U.

“Tuve la oportunidad de hablar, aunque no tranquilamente. Seguramente lo voy a llamar en estos días para preguntar cosas que quiero saber. Me comentó lo hermoso que es Chile, que es Santiago, que me voy a sentir muy bien y obviamente un club como la U que le brinda todo al jugador, con una hermosa infraestructura, que no me va faltar nada y son cosas que un jugador mira cuando va a emigrar”, cerró.