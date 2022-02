Gustavo Quinteros se resigna: “No vamos a poder incorporar un jugador de jerarquía”

Colo-Colo recibió una buena noticia de cara a esta nueva temporada. Y es que los albos podrán considerar a Christian Santos dentro de las citaciones sin desprenderse de otro extranjero, ya que Pablo Solari es considerado como juvenil -aunque no computa minutos en ese ámbito. Debido a esto, Gustavo Quinteros se mostró feliz y terminó por resignarse a la contratación de otro jugador.

“Christian (Santos) es un jugador importante. Lamentablemente, por distintos motivos él no pudo tener más minutos. Ahora está muy bien y entrenó muy bien durante la pretemporada. Tuvimos preocupados en el inicio porque no pudimos considerarlo, pero ahora con esta solución con el tema de Solari, tendremos más variantes y posibilidades de recambio con jugadores de experiencia y juveniles”, sostuvo el adiestrador albo en conferencia de prensa.

Asimismo, Quinteros confirmó que el plantel está cerrado y con lo que tiene peleará por los tres campeonatos en disputa. “La idea siempre fue incorporar un jugador de jerarquía, pero no se da la posibilidad. Con la habilitación de Christian Santos vamos a estar mucho mejor. El caso de incorporar un jugador de jerarquía para Libertadores no se va a poder dar, porque el futbolista que quería está con contrato en otro club y es difícil la salida. Entonces, estamos pensando que este es el plantel que comenzará la temporada y va a pelear los tres campeonatos que tenemos que jugar”, sostuvo el boliviano.

Por otro lado, se refirió al regreso de Leonardo Gil y al inconveniente que tendrá para alinear a un juvenil y sumar los minutos solicitados en el campeonato.

“Vuelve Gil y vamos a poder tener en cuenta a varios jugadores, con más variantes. Tenemos varios juveniles que hoy están capacitados para estar de titular, pero tenemos otros que no lo son que están muy bien y también pueden serlo. No siento presión por eso, es mejor elegir entre varias opciones a no tenerlas para elegir. Puede entrar un juvenil o no, todavía tenemos toda la temporada para cumplir con los minutos”, sostuvo Quinteros.

Finalmente, tuvo palabras para el partido de este domingo ante Deportes La Serena, donde dijo que en ese duelo “debemos tener más claridad a la hora de habilitar a quienes están arriba, pero jugar de la misma manera. Todo el primer tiempo fuimos protagonistas, pero no faltó ese pase filtrado o hacer un centro preciso para habilitar a los compañeros. Debemos mejorar eso, pero mantener la actitud, forma de jugar y la presión en donde estamos muy bien”.

De esta forma, Colo-Colo visitará a Deportes La Serena el próximo domingo, a las 18 horas, en el estadio La Portada, con transmisión de Deportes en Agricultura.