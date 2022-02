Alarma en la Roja: Brereton fue sustituido por molestias físicas en el Blackburn Rovers

Las lesiones no dejan tranquilo a los seleccionados chilenos. Si este fin de semana conocíamos las complicaciones físicas de Eugenio Mena en el partido de Racing, este lunes fue Ben Brereton el que enciende las alarmas de la Roja.

Y es que el delantero anglo-chileno salió anticipadamente del empate 0 a o entre su equipo y el West Bromwich. Esto debido a una complicación en su rodilla, la cual no le permitió continuar en el duelo, por lo que tuvo que ser sustituido al minuto 70 del encuentro.

Si bien aún no hay una información oficial, las imágenes no dejan buenas impresiones, ya que el chileno tuvo que ser asistido incluso para salir del campo de juego, mostrando un evidente dolor en una de sus rodillas.

De esta forma, los problemas siguen apareciendo para Martín Lasarte, quien mira con atención lo que sucede con sus futbolistas de cara a la última fecha doble de las Eliminatorias.

