El drama de Luján: sin espacio en la U, lesionado y ningún equipo interesado en él

Universidad de Chile por ahora vive momentos de tranquilidad. Pese a que aún no logra encantar con su forma de jugar, los resultados están acompañando a los azules, quienes han conseguido dos victorias consecutivas en el inicio del torneo, hecho que no lograban desde le Torneo de Transición 2017.

No obstante, hay una preocupación en la interna. Y tiene que ver con el argentino Nahuel Luján, quien no es considerado por Santiago Escobar. De hecho, le están buscando su pronta salida, sin embargo, ningún club ha ofertado por él, por lo que el panorama se complica.

Más aún cuando el trasandino ni siquiera puede entrenar con los azules, ya que tiene una lesión en su espalda, la cual le ha imposibilitado participar en los entrenamientos de Sachi. Lo peor es que la lesión ni siquiera se dio en dentro del CDA, sino que fue en una actividad familiar.

Así lo explicó su representante Luis Grillo en diálogo con La Tercera. “Se golpeó la espalda, es cierto. Está en reposo, pero es un accidente que no tuvo mayores consecuencias. Mañana (martes) tiene el alta. Andando a caballo se cayó y se golpeó la espalda, pero te insisto que no fue grave. No fue haciendo corrida de caballos ni nada. Fue un paseo normal, con la familia”, confesó Grillo.

Por otro lado, el representante del argentino también se refirió al futuro, el cual por ahora es incierto. “De momento se queda en la U. No está considerado, lo sabemos, pero no tuvo suerte de conseguir otro destino. Él tiene contrato con la U. Vamos a esperar y ver si conseguimos algo”, sostuvo el representante.

Además, agregó que “estuvimos cerca de ir a un equipo de Primera en Argentina, pero no cerramos. Por esperar eso, perdimos una que teníamos de un equipo de Primera en Chile. Al final nos quedamos sin pan ni pedazo”.

De esta forma, Luján esperará para recuperarse de su dolencia en la espalda, para volver a los entrenamientos e intentar ganarse un puesto en la convocatoria de Santiago Escobar con la camiseta de la U, donde la temporada pasada disputó 21 partidos, con dos asistencias y cero goles.