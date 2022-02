[Video] Anillo para él y para ella: jugador de los Rams pide matrimonio en plena celebración del Super Bowl

Este fin de semana se llevó a cabo una nueva edición del Super Bowl, específicamente la 56ª, la cual tuvo un show de medio tiempo protagonizada por el Hip Hop. La competencia que ganaron Los Angeles Rams en el último cuarto Cincinnati Bengals (20-23), nos dejó una de las tantas postales del día.

Y es que el jugador de los Rams Taylor Rapp sorprendió a todos en el SoFi Stadium en Inglewood. Y es que luego del triunfo de su equipo, el safety se hincó sobre una de sus rodillas, frente a su novia, y abrió la caja donde contenía el anillo para pedirle matrimonio (ella dijo que sí). Un broche de oro para una noche inolvidable.

La acción no dejó indiferente a nadie, de hecho, los Rams publicaron en sus redes sociales: “¡Esta noche más de un anillo! ¡Felicidades!”, junto al vídeo, que acumula más de 28,3 mil ‘me gusta’ y que ha sido compartido centenares de veces.

MORE THAN ONE RING TONIGHT!!

CONGRATS, @trapp07!!! pic.twitter.com/LHt6qczuNv

— Los Angeles Rams (@RamsNFL) February 14, 2022