[Video] Entrevista a Alejandro Tabilo: “Quiero seguir firme con mi nivel y meterme entre los 100 mejores”

Alejandro Tabilo (111º ranking ATP) dejó atrás su eliminación en el Abierto de Buenos Aires y ya piensa en su próximo desafío: el ATP de Santiago. Mientras prepara su estreno en el torneo nacional, la segunda raqueta nacional conversó en exclusiva con Deportes en Agricultura.

El tenista nacional que escaló puestos en el ranking ATP tras su participación en Argentina, valoró su nueva ubicación y aseguró que apunta a ser Top 100. “Lo vi esta mañana y tenía más o menos visto el ranking. Estoy muy feliz por eso”, comenzó diciendo.

“Empecé bien el año en Australia, no pensé que nos iba a ir tan bien en esta gira. Obviamente, uno siempre espera lo mejor… Pero muy feliz por los resultados y ahora a seguir firme con el nivel y tratar de dar el paso de meterme en los 100 mejores”, complementó.

Tabilo hizo un balance de lo que ha sido su gira por Sudamerica y aseguró que viene sintiéndose muy bien desde el Abierto de Australia. “Sabíamos que enero iba a ser clave y menos mal iniciamos jugando muy bien y sumamos muchos puntos. Ahora no estoy tan preocupado por el ranking, ya que estoy en un buen lugar y no defiendo muchos puntos hasta mitad de año, entonces es algo que quiero tratar de aprovechar y seguir jugando confiado”, afirmó.

“No sé si hubo algún momento clave en Córdoba, sino que me venía sintiendo muy bien desde Australia, e incluso desde el año pasado. Lo clave fue seguir en ese nivel, no pensar mucho en los torneos y trabajar duro y en los detalles que nos faltaban. En cada partido me fui soltando un poquito, fui tomando más confianza y en Córdoba me salió bien y me ayudó mucho a seguir en ese nivel”, agregó.

Sobre su próximo desafío, adelantó que “en Santiago, como lo he estado haciendo en los últimos torneos, quiero enfrentarlo partido a partido, punto por punto, no pensar mucho en el futuro. Quiero ver el cuadro y ahí tomarlo paso a paso”.

Copa Davis y llamada de Marcelo Ríos

Tabilo mira de reojo la Copa Davis, donde Chile se medirá ante Eslovenia el próximo 4 y 5 de marzo. En ese sentido, valoró el gran nivel en el que se encuentra el equipo nacional. “Será una decisión muy difícil para el Nico Massú. Pero también creo que es bonito tener esos problemas, sabiendo que tienen a los jugadores jugando muy bien, Tomy (Barrios) también lo ha hecho bien, entonces todos somos una posibilidad. Y feliz que esté en esa conversaciones. Todos confiamos mucho en él, sabe lo que necesita el equipo. Si me toca jugar, feliz”, aseguró.

Por último, se refirió al llamado que recibió de Marcelo Ríos, quien lo contactó para felicitarlo por su juego. “Me tomó de sorpresa. Fue para felicitarme que estaba jugando bien, que me estaba viendo en algunos partidos. Y me dio algunos consejos… Es algo que se agradece que esté pendiente en EE.UU. de los resultados de nosotros”, cerró.