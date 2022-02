Álvaro Brun ya está en Chile para unirse a la U: “Quiero dejar huella en este club tan grande”

Llegó el volante central. Álvaro Brun el flamante nuevo refuerzo de la Universidad de Chile ya arribo a nuestro país, dejando atrás la espera por la aprobación para el pase de movilidad y esperando para unirse a los entrenamientos de Santiago Escobar en la U.

En su llegada a nuestro país, el volante uruguayo sostuvo que “se hizo esperar mi llegada a al U, por el pase de movilidad, pero desde el jueves me desvinculé de mi anterior equipo, a quienes les quiero agradecer por que quedó todo en buenos términos y me despedí de la forma que quería”, comenzó diciendo el nuevo refuerzo azul.

Además, agregó que “este nuevo desafío, para mi carrera, es el más importante. Sé al club que vengo, sé las exigencias que tiene y al hincha le digo que me quiero esforzar al máximo, voy a entregar el alma, porque quiero dejar mi huella en este club tan grande”.

“Esta es la mayor experiencia porque es un club grande en el continente. Me toca en un momento de mi carrera que para muchos es el fin, pero me tengo mucha fe y me siento excelente físicamente”, añadió.

Por otro lado, se refirió a sus objetivos con la camiseta azul. “Quiero ser campeón y ser un referente en la cancha. Pero hay que trabajar mucho. En estos partidos que vi quiero destacar la actitud del equipo”, sostuvo.

Finalmente, volvió a insistir con que a sus 34 años “es el desafío más importante de mi carrera. Por eso vine, porque es un desafío hermoso, por las últimos partidos de la U y porque para mí es un salto de calidad”.

Ahora, el nuevo refuerzo de la U que firmará por un año, con posibilidad de extenderlo a dos, deberá hacer su respectiva cuarentena para luego unirse a los entrenamientos y esperar su debut con la camiseta de la U.