Conte no levanta cabeza con el Tottenham y le ponen fecha de caducidad a su ciclo

Antonio Conte y el Tottenham no la pasan bien en la Premier League. El cuadro londinense encarrila tres derrotas consecutivas en el torneo inglés y con un juego muy discreto. Esto deja a los Spurs en la séptima posición de la tabla de posiciones y, por ahora, fuera de todo.

Si bien el cuadro dirigido por el italiano tiene aún tres partidos menos y está a siete puntos de Champions League (Manchester United completa esa plaza), el juego que ha mostrado durante los últimos partidos tiene inquietos no solo a los hinchas, sino que también a Conte.

Y es que el entrenador es pesimista con respecto a una posible clasificación a la Champions. Así lo dijo en diálogo con beIN Sports: “Siento que solo tenemos un 1% de posibilidades de terminar entre los cuatro primeros”.

Por lo mismo, las críticas comienzan a caer sobre el italiano, de hecho, el ex técnico de los Spurs Harry Redknapp comentó a la Corriere dello Sport que “si el equipo no mejora, Conte se marchará. Puede que piense que luchar por el quinto, sexto, séptimo puesto no es a lo que está acostumbrado”.

Si bien el italiano no se caracteriza por mantenerse mucho tiempo en los clubes, en el Tottenham lleva solo tres meses, por lo que sería extraño que deje el banquillo londinense. Aunque las críticas comienzan a aflorar.