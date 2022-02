Juvenil de la U y portonazo sufrido en el CDA: “Me da tristeza ver a jóvenes buscando dinero de esa manera”

Bastián Orellana, volante de la Sub 20 de Universidad de Chile vivió una situación traumática en las afueras del Centro Deportivo Azul. El juvenil del cuadro universitario iba llegando al complejo cuando fue abordado por cuatro sujetos, quienes le robaron su automóvil. La situación quedó constatada a través de las cámaras de seguridad del recinto, las cuales fueron difundidas en Twitter por la cuenta @LaVozAzul2022.

En conversación con LUN, el joven futbolista relató los hechos ocurridos en la comuna de La Cisterna. “Ocurrió como a las 8:35 de la mañana. Estaba esperando que me abrieran el portón y apareció un auto, me choca. Se bajaron cuatro tipos, dos por la derecha y dos por la izquierda. El que me bajó de mi auto estaba con el combo de construcción y el de la derecha con una pistola. Me rompieron el reloj de la muñeca y como las llaves estaban en el auto, se fueron no más. Fue cosa de segundos”, recordó el jugador.

“Pensé en mis papás, me preocupé por ellos. Al margen de lo material, no quería darles un susto. Gracias a dios no fue nada grave. Uno se pone a pensar la situación y claramente podrían haber pasado cosas mucho peores”, complementó.

Orellana destacó la colaboración del club, quienes dice, lo han ayudado en todo momento. “Me auxiliaron rápido, se contactaron con la policía. Estuve tranquilo, me llamó la sicóloga, he recibido harto apoyo. En las redes sociales también. Es reconfortante ver tantos mensajes. Estoy agradecido”, señaló.

Por último, el canterano agradeció que solo debe lamentar cosas materiales. “Nosotros nos hemos criado en población, entonces esto es pan de cada día. No queda más que dar las gracias por poder estar hablando ahora y que no sea mi madre la que tenga que estar contando que fui un buen joven. No estoy muerto. Ahora en la noche, uno empieza a cabecear más en torno a lo que pasó y en lo que pudo haber hecho o que sé yo”, reflexionó.

“La verdad es que me deja muchas enseñanzas. Es más lo bueno que lo malo. Primero que todo, quiero invitar a los jóvenes a que no busquen lo fácil. A que trabajen por su futuro, a que se esfuercen por ser reconocidos por lo bueno, por dejar algún legado, una buena marca. Más que rabia, me da tristeza ver a jóvenes de 15 años que teniendo un futuro por delante buscan dinero fácil de esa manera”, sentenció.