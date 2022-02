Colo-Colo otra vez queda al debe y consigue solo un empate ante Audax Italiano

Colo-Colo no levanta cabeza. Los albos vuelven a deslucir en el Campeonato Nacional y consiguen su segundo empate consecutivo, esta vez ante Audax Italiano por 1 a 1. En los albos, Gabriel Costa erró un penal -para ponerse 2 a o arriba- y, además, fue expulsado Estaban Pavez.

Un frenético inicio de partido se vivió en el Monumental. Y es que al minuto 3, un tiro libre de Leonardo Gil da en el codo de Fernando Cornejo, quien estaba dentro del área. El árbitro es llamado desde el VAR y termina cobrando penal, el cual fue convertido por gol por el argentino Juan Martín Lucero (7′).

Tras esa situación, cuando el cronómetro marcaba 13′, Nicolás Fernández se barre con vehemencia en el área y baja a Gabriel Suazo. Otro penal para los albos, pero esta vez lo erra Gabriel Costa, quien remató con displicencia. Un duelo que con el pasar del reloj se volvió cada vez más violento, sobre todo por parte de la visita. Además, ningún equipo pudo generar jugadas de peligro. A excepción de una entrada al área desde atrás de Costa, que le da de aire y erra un gol cantado.

El complemento tuvo un inicio similar, pero esta vez en el área de Colo-Colo. Y es que Jeyson Rojas (49′), quien ingresó en reemplazo de Óscar Opazo por lesión, levantó el pie más de lo permitido y el árbitro señaló el punto penal. Sin embargo, luego de revisar en el VAR, desestima la situación.

Un partido que continuó friccionado y muy frenado, pero en una de las pocas aproximaciones Pablo Solari logró escapar por la derecha. Atacaban tres albos y defendía solo un itálico. Sin embargo, el Pibe se la jugó por la personal y terminó mandando una pelota blanda para Joaquín Muñoz. Una jugada que trajo consecuencias, ya que en la siguiente Audax Italiano anotó el empate, luego de una escapada de Germán Estigarribia (53′), quien se mete al área colocolina y remata. El balón rebota en Emiliano Amor y entró pidiendo permiso al arco de Brayan Cortés tras dar en el palo.

Las situaciones en las porterías se diluyeron, cuando Audax Italiano se veía un equipo mucho más entero, que llegaba al área, pero que no lograba concretar. En una de esas aproximaciones llegó otra polémica. Una arriesgada barrida de Suazo contra Cornejo. La reclamaron todos, pero el árbitro, nuevamente apoyado en el VAR, desestimó la situación.

El partido comenzó a tomar un ambiente bastante caliente, donde los barristas albos volvieron a marcar presencia de forma negativa, lanzando proyectiles contra los jugadores rivales. Pero eso no sería todo, ya que a los 73 minutos, una segunda amarilla para Esteban Pavez, dejó con uno menos a Colo-Colo.

Otro partido que se le escapaba a los albos, no solo en el marcador -por el empate-, sino que también en lo anímico y lo futbolístico, donde fueron por momentos superados por el cuadro audino. No obstante, el marcador no se movió, pese a los nueve minutos de tiempo adicional por las constantes detenciones del juego provocadas por los hinchas colocolinos.

De esta forma, los albos suman su segundo empate consecutivo, el primero en Macul de este torneo, frente a un Audax que aún no logra celebrar, con dos derrotas y un empate. Esta igualdad deja a Colo-Colo en la cuarta posición, con cinco unidades y muchas dudas para el futuro. En tanto, los audinos aún no logran aceitarse y suman solo un punto, en la decimosegunda posición. Otra situación preocupante de cara al partido de Copa Libertadores ante Estudiantes de La Plata.

Ahora los albos, en la siguiente fecha, visitarán a Huachipato, el próximo domingo 27 de marzo, al mediodía. Mientras que Audax Italiano, luego de su partido de Copa Libertadores, recibirá a Deportes Antofagasta, a las 20:30 horas del sábado 26 de marzo.