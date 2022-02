Nicolás Jarry: “No soy fanático del tenis, es mi trabajo”

La tercera raqueta de nuestro país, Nicolás Jarry en una entrevista con El Mercurio, confesó que no se considera seguidor acérrimo del tenis y que solo ve partidos de vez en cuando, pero que tampoco es algo que lo relaje, ya que es su trabajo.

“Sí me gusta, lo pongo en la tele y a veces veo partidos antiguos, pero de un modo normal. No soy fanático, al final es mi trabajo e igual quedo cansado de tanto. Tampoco es que me desconecte al 100%“, afirmó el tenista nacional.

Además, el número 142 del planeta, se refirió a la sanción por doping que recibió a principios de 2020, la cual lo tuvo 11 meses fuera de las canchas. “La sanción me permitió reconectarme contigo, con mi familia estaba muy apartado de todos. Me dio la posibilidad de empezar de cero, mirar las cosas desde otra perspectiva y analizar”, confesó.

Por último, Jarry se refirió a la situación de Cristian Garin quien combate con una lesión en el hombro que no le ha permitido rendir de la mejor manera en el circuito. “No sé específicamente que tiene. No he conversado con él en particular. Espero que no sea nada grave, que pueda mejorarse y participar en el Chile Open. Pero si es algo grave, ojalá que no tenga miedo para dar un paso al costado, que no se exija por algo que puede perjudicarle en su futuro”, sostuvo.