Nicolás Massú define el equipo que enfrentará a Eslovenia en Copa Davis

El capitán del equipo chileno de Copa Davis, Nicolás Massú, ya definió a los integrantes del equipo que enfrentarán a Eslovenia en la primera ronda de los Playoffs del Grupo Mundial I.

Massú convocó para la cita a Cristian Garin (19° ATP singles – 284° dobles), Alejandro Tabilo (111° ATP singles – 257° dobles), Nicolás Jarry (142° ATP singles – 328° dobles) y Tomás Barrios (145° ATP singles – 220° dobles). Además, incluyó como invitados a Diego Fernández (839° ATP singles -802° dobles) y Daniel Núñez (957° ATP singles – 945° dobles).

“El avance de nuestros jugadores ha sido muy bueno. Es un equipo en ascenso, más maduro, que ya se conoce de varios años. Muchos partieron muy jóvenes, conmigo y desde antes, así que tienen experiencia”, sostuvo el doble medallista de oro en Atenas 2004.

Por otro lado, el ex tenista se refirió al regreso que tendrá el equipo nacional a Viña del Mar, donde no jugaba desde 2004. “Todos estuvimos de acuerdo cuando vimos el sorteo que había que llevar la serie a nivel de mar. Y me pone contento que se haya podido jugar en Viña del Mar, que estuvo disponible desde el primer momento. Por eso quiero agradecerles a todos quienes hicieron posible jugar en el Club Unión”, confesó el chileno.

Por otro lado, el equipo esloveno también presentó a quienes compondrán el equipo para este enfrentamiento, donde figuran los nombres de Blaz Rola (185° ATP), Bor Artnak (1.780° ATP), Sebastian Dominko (1894° ATP) y Matic Dimic (sin ranking).

Recordemos que en el equipo capitaneado por Grega Zemlja no contará con la presencia de la raqueta número 1 de ese país. Hablamos de Aljaz Bedene (133° ATP) por la poca continuidad que ha tenido durante la temporada por el Covid-19.

El duelo entre chilenos y eslovenos se disputará el viernes 4 y sábado 5 de marzo en el Club Unión de Viña del Mar. Y las entradas las podrán adquirir a través de Puntoticket.