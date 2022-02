¡Campeón! Joaquín Niemann se consagra en el The Genensis Invitational y obtiene su segundo PGA Tour

Una fenomenal actuación fue la que cerró Joaquín Niemann en California para conseguir su segundo título en el PGA Tour. El golfista nacional lideró de punta a punta la tabla general y se quedó con el trofeo de The Genesis Invitational con 19 golpes bajo el par.

Y es que el campeonato pintaba bien desde el principio, donde el chileno cerró la primera y segunda ronda con ocho golpes bajo el par. Mientras que la tercera lo hizo con un -3, enfrentando la última etapa con una tarjeta de 19 goles bajo el par. Y esta solidez la mantuvo hasta la ronda 4, la cual cerró con un score de 0.

Esto lo consiguió luego de una regular jornada dominical, donde mantuvo su liderato de punta a punta, con un Birdie, un Águila y tres Bogeys. Cerrando así una contundente presentación para quedarse con el título en California.

Así, superó a los estadounidense Colin Morikawa y Cameron Young, quienes empataron en el segundo lugar con -17. En tanto, el otro chileno en competencia fue Guillermo Mito Pereira, quien terminó en el grupo T15, con una tarjeta de -8.

De esta forma, el chileno consigue su segundo PGA Tour. Recordemos que el Joaco ya se había consagrado en 2019 en el Torneo Greenbrier Classic.

Dominant from start to finish. 🏆@JoacoNiemann goes wire-to-wire to win @TheGenesisInv for his second career victory. pic.twitter.com/Fb1N5rof7x

— PGA TOUR (@PGATOUR) February 20, 2022