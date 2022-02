¡Soberbio! Los hitos que deja el segundo PGA Tour de Joaquín Niemann

El The Genesis Invitational tiene nuevo dueño. Se trata del chileno Joaquín Niemann, quien tuvo un espectacular desempeño en las cuatro jornadas del torneo, liderándolas todas, y obtuvo el segundo PGA Tour de su carrera. Recordemos que antes, en 2019, se había quedado con Torneo Greenbrier Classic.

Pero este nuevo torneo en el palmarés del chileno tiene un sabor especial. Esto porque se impuso en uno de los field más competitivos de lo que va de temporada, ya que estuvieron presentes los diez mejores golfistas del mundo.

Además, Niemann lideró el torneo de principio a fin, en las cuatro rondas. Hecho que no se lograba desde 1969, cuando Charlie Sifford fue campeón. De hecho, fue el cuarto deportista en consagrarse campeón de esta forma, sumándose a Ben Hogan (1948), Lloyd Mangrum (1956) y Charlie Sifford (1969).

Asimismo, el golfista chileno se inscribió en la historia del torneo al transformarse en el jugador más joven, a sus 23 años, en quedarse con el título.

Finalmente, con esta gran consagración, Niemann tendrá un considerable ascenso en el ranking, dejando atrás el lugar 53º y pasar al séptimo del mundo.

De esta forma, el Joaking Niemann, como apodan al chileno, sigue consolidando su carrera en el PGA Tour, además de transformarse en uno de los mejores deportista de la historia de Chile.

