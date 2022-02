DT de Blackburn pone en duda la presencia de Ben con la Roja: “Existe la posibilidad de que se pierda su partido contra Brasil

La situación de Ben Brereton Díaz preocupa a la selección chilena. El delantero del Blackburn Rovers sufrió una torcedura en la igualdad de su equipo ante el West Brombwich el pasado 14 de febrero, lesión que lo mantiene alejado de las canchas.

Sin embargo, la cuota de incertidumbre la puso el entrenador del Blackburn, Tony Mowbray, quien dio detalles de su recuperación y adelantó que es probable que no esté para el duelo de la Roja ante Brasil.

“Se ha lastimado algunos ligamentos del tobillo. No es una lesión corta, no va a durar una semana o dos”, dijo el director técnico.

En ese sentido, Mowbray prefirió no dar plazos para la recuperación de Ben. “No deberíamos ponerle una escala de tiempo. Volverá cuando vuelva. Es frustrante para nosotros y para él. Existe la posibilidad de que se pierda su partido contra Brasil el próximo mes. Pero todos se curan a diferentes velocidades”, sentenció.

Una preocupación para la Roja se medirá ante Brasil y Uruguay en la última fecha de las Clasificatorias buscando un boleto al próximo Mundial.

🗣️ TM on Brereton Diaz: "He's strained some ankle ligaments. It's not a short injury, it's not going to be a week or two.

We shouldn't put a timescale on it. He'll be back when he's back."#Rovers 🔵⚪️ pic.twitter.com/2wob1YZr3O

— Blackburn Rovers (@Rovers) February 22, 2022