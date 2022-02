Luis Felipe Gallegos y su retorno a la U: “Cuando me preguntaron si quería venir no lo pensé dos veces”

Luis Felipe Gallegos fue oficializado durante esta jornada como el décimo refuerzo de Universidad de Chile. El volante mixto proveniente del OFI Creta de Grecia entregó sus primeras palabras en su regreso al CDA tras 10 años de carrera internacional.

“Regresar al club era algo que en un momento se veía muy lejano, y hoy volver a casa es algo que yo deseaba desde hace mucho tiempo. En la reestructuración que está haciendo el club, estaban buscando un jugador de mis características. Cuando me preguntaron si quería venir no lo pensé dos veces. Costó mucho la salida del OFI Creta, fueron negociaciones muy largas, pero gracias a dios se pudo destrabar todo y hoy estoy aquí”, aseguró el jugador que disputó 21 encuentros en la última Superliga de Grecia.

En relación a las expectativas que tiene con Universidad de Chile en su regreso, Gallegos afirma que: “Todos los que hemos llegado más los que ya están tenemos que formar un grupo muy fuerte, un plantel en el que podamos luchar y poner al club nuevamente en los puestos de arriba. Desde chicos nos enseñan que este club debe pelear en la parte de arriba de la tabla, y después de tanto tiempo luchando en la parte de abajo, yo como hincha lo sufrí bastante. Volver a casa y ayudar en lo que pueda para mí será una satisfacción enorme”.

Por último, el ex Atlético San Luis se refirió a su vuelta al equipo en el que inició su carrera y tuvo un especial mensaje para los jugadores juveniles:”Vuelvo con 30 años y la verdad es que ahora estoy mucho más maduro, así que vengo a aportar en lo que se pueda tanto dentro como fuera de la cancha, ayudar a los jugadores jóvenes, darles ese consejo para que no les pase lo que a mí me pasó y le tomen el peso a la institución en la que están”.

Luis Felipe Gallegos está a la espera de recibir su Certificado de Transferencia Internacional desde Grecia para quedar habilitado de cara al próximo duelo de Universidad de Chile, el próximo lunes 28 de febrero frente a O’Higgins en el Estadio Santa Laura, por la cuarta fecha del Campeonato Nacional.