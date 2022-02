¿Alista su regreso a Chile? Flamengo toma una drástica decisión con el futuro Mauricio Isla

Mauricio Isla no la está pasando del todo bien en lo futbolístico. El chileno no ha tenido un buen cierre del 2021, ni mucho menos inicio del 2022, donde ha perdido el protagonismo que tuvo en su primer año, donde incluso consiguió el Brasileirao.

Ante esto señalan que el Huaso no sería considerado para este año con el Mengao. Así lo informó el periodista y especialista en el mercado de fichajes Ekrem Konur en su cuenta de Twitter: “El entrenador Paulo Sousa no considera a Mauricio Isla en el plantel”.

Y es que el chileno solo ha participado de 160 minutos de un total de 450 posibles durante el mes de febrero, siendo desplazado de su puesto por Rodinei. De hecho, en la final de la Supercopa brasileña, que perdieron ante el Atlético Mineiro, Isla fue solo banca.

Además, otro de los factores que podrían desencadenar su salida es el alto sueldo que posee el futbolista chileno.

Pero eso no es todo, ya que el periodista también informó de la posibilidad de que Isla pueda regresar a Chile, específicamente a la Universidad Católica. Sin embargo, de acuerdo a lo investigado por Deportes en Agricultura, la UC cerró su plantel con el arribo de Nehuén Paz, quien fue oficializado durante este miércoles.

🚨Coach Paulo Sousa does not consider 🇨🇱Mauricio Isla in the squad.

🔙The experienced Chilean can return to CD Universidad Catolica.#CRF #VamosFlamengo #LosCruzados #LasCruzadas pic.twitter.com/HsjxENkeOG

— Ekrem KONUR (@Ekremkonur) February 23, 2022