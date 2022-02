Ex compañero de Nehuén Paz lo llena de elogios: “Es un jugador muy técnico y que marca diferencias físicamente”

Universidad Católica oficializó a Nehuén Paz como su sexto y último refuerzo. Los cruzados anunciaron el fichaje del central argentino de 28 años por los próximos cuatro años, quien fue alabado por su ex compañero en Newell’s Old Boys, Sebastián Domínguez.

“Físicamente es un jugador preponderante, que marca mucha diferencia. Es un chico que pese a medir 1.90 no es lento, entonces puede jugar con espacios. Técnicamente es muy correcto, tiene buen pie. Por ser bueno técnica y físicamente también ha jugado como lateral izquierdo a pesar de su altura. Eso para mí lo hace un futbolista más que interesante. Un central que pueda jugar de lateral o de stopper por izquierda en una línea de tres midiendo 1.90 es algo que no todos pueden hacer. Para mí es una buena incorporación”, señaló el ex seleccionado argentino en conversación con Deportes en Agricultura.

“Tiene buenos desplazamientos con pelota para encontrar a los extremos abiertos. Es un defensor que me gusta mucho, me parece muy completo. Más allá de haber sido compañero de él y apreciarlo como chico, es un futbolista que siempre me ha parecido interesante”, complementó.

Respecto al tiempo de adaptación de Nehuén Paz, Dominguez indicó que “eso es paulatino porque el fútbol chileno es un fútbol de transiciones rápidas, con jugadores muy dinámicos. Y ahí el defensor depende mucho de la estabilidad del equipo. A mí el fútbol chileno siempre me ha sorprendido porque tiene jugadores técnicos y jugadores veloces. Ese es un ritmo al cual se tendrá que adaptar, pero al no tener continuidad en el Crotone seguramente le llevará tiempo acomodarse físicamente a un equipo nuevo. Pero eso es cuestión de días porque es un chico que tiene a favor su capacidad física”.

Por último, el ex futbolista manifestó que Nehuén Paz está en edad de disfrutar del fútbol. “Ya está maduro, físicamente no ha tenido mayores problemas, siempre ha jugado, entonces es el momento en el que tiene que disfrutar como defensor”, sentenció.