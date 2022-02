Francis Cagigao sobre Brereton: “Somos optimistas, esperamos que los tiempos se acorten y llegue con Brasil”

Expectación existe en la selección chilena por el estado de la lesión de Ben Brereton. El atacante es uno de los jugadores más importantes de los últimos meses, por lo que su ausencia en la doble fecha final de las Eliminatorias sería una baja importante para la Roja.

Y es que aún no se conoce el tiempo estimado en el que estará fuera de las canchas, por lo que se comienza a especular sobre su presencia o no en los duelos ante Brasil como visitante y Uruguay en casa. Ante esta incertidumbre, Francis Cagigao, director deportivo de la Roja, comentó el estado del futbolista y si existe optimismo por su recuperación antes de la fecha doble.

“Somos optimistas siempre. Pero también somos prácticos y pragmáticos porque el fútbol y la ciencia obedece a eso. Nosotros desde el primer día de la lesión hemos estado en contacto con Ben y con el club, hay un contacto diario con el jugador. Él tiene un esguince nivel 2, llegando 2 y medio, si entendemos que nivel 3 es de cirugía”, comenzó diciendo el español.

Asimismo, agregó que “los esguinces que están entre un 2 o 2 y medio son más complicadas, porque es difícil colocarle un tiempo de recuperación, ya que dependerá de diferentes factores, sobre todo de la tolerancia al dolor que tenga el jugador. Esperamos que los tiempos se puedan acortar y pueda llegar a ese primer partido con Brasil, pero el tiempo lo dirá”.

¿Hay estadio ante Uruguay?

Otro de los temas en la conferencia que protagonizó Cagigao fue el de dónde ejercerá la Roja la localía para el duelo ante Uruguay, el que puede definir si Chile estará o no en el Mundial de Qatar 20222.

Ante eso el director deportivo de la selección señaló que “aún no está definida la sede, pero no solo la nuestra. Por ahora, parece que hay algún tipo de argumento alrededor si el partido se jugará en Salvador de Bahía o no, aún estamos a la espera de una decisión de FIFA y la CBF”.

En el mismo tema comentó que los jugadores nunca han descartado al Estadio Monumental como una opción para que juegue la Roja.

“En ningún momento los jugadores han hablado de que no quieren jugar en el Monumental. Sí es verdad que algunos futbolistas y técnicos mostraron su disconformidad con la cancha, que no es algo de ahora, porque si vamos con la verdad por delante, hay que admitir que hay problemas con las canchas en Chile”, sostuvo Gagigao.

Además, dijo que “hemos jugado en canchas distintas, lo hemos hecho en San Carlos de Apoquindo donde se creó un ambiente muy especial. Pero ahora nos encontramos en una situación en la que reconocemos todos que la cancha no está en su mejor condiciones. Por lo cual debemos buscar alguna alternativa, pero no está descartada ninguna cancha, por ahora”.