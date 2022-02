[Video] Entrevista a Edmundo Valladares: “Tenemos la confianza que seguiremos jugando con nuestro público”

Los incidentes ocurridos en el Estadio Monumental el pasado fin de semana siguen trayendo repercusiones. El informe arbitral del juez del encuentro, Juan Lara, fue contundente y es probable que existan sanciones contra el club. En medio de la incertidumbre por lo ocurrido ante Audax Italiano, el presidente de Blanco y Negro, Edmundo Valladares, conversó en exclusiva con Deportes en Agricultura y abordó esta situación.

“Ha habido situaciones bien complejas, súper lamentables y que no queremos ver nunca más en las canchas. Nos vamos a defender como corresponde, pero nosotros más que tener temor, tenemos la confianza en que seguiremos jugando con nuestro público porque hemos llevado a cabo todas las medidas que se han trabajado conjuntamente con la autoridad. Las sugerencias que la autoridad ha realizado a la institución se han llevado a cabo. Hemos invertido todo lo que se nos ha solicitado y más. Hicimos frente a Audax Italiano una operación partido similar a un clásico, a un partido clase A. Desgraciadamente hubo una experiencia estadio que fue mala para muchos hinchas de Colo-Colo, la cual lamentamos. Pero hemos hecho un esfuerzo en lo que respecta a nosotros como organizador, como responsables del espectáculo, que ha seguido el lineamiento que se ha conversado en mesas de trabajo con la autoridad y por eso confiamos en que no existe una sanción en este caso del aforo. De todas formas quisiera decir con mucha fuerza que condenamos y vamos a seguir condenando los hechos de violencia”, comenzó diciendo el mandamás albo.

El presidente de la concesionaria, además, relató otra situación ocurrida el pasado fin de semana, cuando barristas robaron en una bodega al interior del estadio. “El mismo día sábado tuvimos el ingreso a una de nuestras bodegas del estadio del área de mantención, se produjo un robo, agresión a funcionarios y funcionarias de Colo-Colo. Eso no lo vamos a tolerar, por ningún motivo. No se puede repetir más”, señaló.

“Por lo mismo se ha instruido a través de la organización la presentación de una querella porque obviamente la mejor forma de buscar e identificar a estas personas que no pueden entrar más al Monumental tiene que ser mediante una investigación orientada. Así que estamos tomando todas las medidas que sean necesarias y hoy tendremos que estar ahí y presentar la defensa que corresponda por parte de nuestros abogados”, complementó.

Valladares detalló que existen registros audiovisuales en los diferentes sectores del estadio, pero adelantó que no es simple llevar a cabo la identificación de los involucrados. “Efectivamente existe una cantidad importante de cámaras en los distintos sectores del Estadio Monumental desde hace muchos años. Ese material estará a disposición de la investigación que se va a instruir y en general siempre está a disposición. Obviamente cuando asisten 25 mil personas no es tan fácil la identificación por más que así se quiera, pero muchas veces se dice, ‘¿qué pasa por parte de los clubes?’ Y en el caso nuestro se entrega siempre la información. Sin ir más lejos, hay más de 1.700 personas que han asistido a partidos de Colo-Colo que tienen derecho de admisión. Este tema no se ha terminado con eso, pero la colaboración está”, afirmó.

“El organizador debe hacerse responsable, debe cumplir. Nosotros tenemos la confianza en que hemos cumplido todo lo que se nos ha sugerido y más, pero el tema es que acá también necesitamos una colaboración activa de la autoridad. Necesitamos que Estadio Seguro, por ejemplo, no solamente entregue un lineamiento. Yo creo que la gente que ha estado en Estadio Seguro ha intentado hacer una labor, pero necesitamos que no sea un lineamiento, sino que también sea parte de este trabajo conjunto. Porque de lo contrario, ninguna institución deportiva por sí sola va a poder sacar la tarea adelante. Ahora nos ha pasado a nosotros, pero más adelante, espero que no, les puede ocurrir a otros, por ello necesitamos un trabajo activo”, agregó.

El timonel de Blanco y Negro aseguró que quienes han incurrido en estos hechos violentos son una minoría y que no representan el sentir del hincha de club. “Es una minoría de gente y no representan a la hinchada de Colo-Colo. Acá hay un rechazo transversal.y mayoritario por parte de nuestros hinchas, por parte de nuestros socios, de parte de toda la gente que acompaña al club. Yo creo que son grupos minoritarios, no podría adelantar realmente quiénes son las personas que han estado involucradas en hechos de violencia, pero tengo plena certeza en que son grupos muy minoritarios, que son rechazados por el resto de los colocolinos. Ese día habían 25 mil personas en el Monumental, estoy seguro que la gran mayoría está muy molesta, está indignada con las situaciones que han ocurrido y están absolutamente cuadrados con que esto no se repita nunca más”, indicó.

Por último, Valladares se refirió a los largos tiempos de espera que se dieron el día sábado previo al duelo ante Audax Italiano y explicó que esto ocurrió para evitar intentos de reventones, como los ocurridos en el último partido en que los albos hicieron de local. “Desgraciadamente la experiencia estadio no fue la mejor para muchos colocolinos y colocolinas, nosotros lo lamentamos. Nuestra intención es todo lo contrario. En el partido con Everton de Viña del Mar hubo muchos intentos de reventones en los distintos accesos del Estadio Monumental, lo que dificultó el ingreso de personas que sí tenían su ticket. Por tanto en las reuniones, en las mesas de trabajo que se tuvo con la autoridad luego de ello, se sugirió implementar un sistema que permitiera que las personas que habían pagado su entrada ingresaran, por eso se hizo un doble control, una doble validación. Lamentablemente esto hizo más lento el proceso y no funcionó todo lo bien que quisiéramos. Pero la intención era cuidar a la gente que sí paga su entrada. Seguiremos en evaluación constante para mejorar la experiencia”, sentenció.