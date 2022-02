Jugadores brasileños claman por ayuda para salir de Ucrania: “Estamos atrapados y esperando una solución”

En medio de los ataques de Rusia a Ucrania, futbolistas brasileños que juegan en la liga ucraniana hicieron un desesperado llamado de ayuda para abandonar el país.

Uno de los futbolistas que clamó por ayuda fue Junior Moraes, defensor del Shakhtar Donetsk, quien solicitó al gobierno de Brasil apoyo para abandonar Ucrania. “La situación es muy grave para todos nuestros amigos y familiares. Estamos atrapados en Kiev y esperando una solución”, dijo en su cuenta de Instagram.

Los jugadores brasileños que juegan en el Shakhtar Donetsk y en el Dynamo se reunieron junto a sus familias en un hotel de Kiev y grabaron un video para salir del país. Hasta el momento se han registrado explosiones en diferentes ciudades de Ucrania.

Jogadores brasileiros do Shakhtar e do Dínamo estão reunidos com as famílias em um hotel de Kiev. Acabaram de gravar esse vídeo pedindo ajuda das autoridades brasileiras para deixar o país. pic.twitter.com/7ah1RuKGo2

— Arthur Quezada (@ArthurQuezada) February 24, 2022