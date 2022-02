Sebastian Vettel advierte que no asistirá al GP de Rusia tras la invasión a Ucrania

El conflicto bélico entre Rusia y Ucrania salpicó al mundo del deporte. En el fútbol, la liga ucraniana fue suspendida y la UEFA convocó a una reunión extraordinaria donde se podría cambiar definitivamente la sede que albergará la final de la Champions League.

Pero no es el único deporte donde ha habido repercusiones. En la Fórmula 1 está programado el Gran Premio de Rusia para septiembre y si bien desde la organización afirmaron que se “monitorizará la situación”, algunos pilotos ya han manifestado su descontento para que se lleve a cabo la carrera.

Se trata de Sebastian Vettel, uno de los más experimentados y voz de la asociación de pilotos (GPDA). Si bien Vettel reconoció que no se ha tratado el tema, dejó de manifiesto su postura personal.

“La GPDA aún no ha tratado el tema, así que hablo personalmente. Me desperté esta mañana con las noticias, impresionado. Es horrible lo que está pasando. Según el calendario tenemos una carrera en Rusia. Mi opinión es que no iré, no debo ir, es un error correr allí y lo siento por los inocentes que van a perder la vida por motivos estúpidos y un liderazgo extrañado y loco”, señaló Vettel.

“Lo hablaremos con la GPDA, pero me apena ver lo que sucede. Veremos más adelante, pero creo que yo ya he tomado mi decisión”, agregó.

El Gran Premio de Rusia, disputado en Sochi (en 2023 se trasladará a los alrededores de San Petersburgo) es uno de los eventos que mayor ingresos genera en la Fórmula 1, superando ampliamente a otras carreras disputadas en suelo europeo.