[Video] “No a la guerra, por favor”: el significativo gesto de Andrey Rublev, tenista ruso, en el ATP de Dubái

El tenista ruso de 24 años Andrey Rublev obtuvo una ajustada victoria ante polaco Hubert Hurkacz por 3-6, 7-5 y 7-6 (7-5) en las semifinales del ATP de Dubái. En la instancia, el deportista no le hizo el quite al conflicto armado que hay en Ucrania por la invasión de Rusia y mandó un contundente mensaje al firmar la cámara. “No war, please (No a la guerra, por favor)”, fue lo que escribió el deportista ruso que espera rival entre el canadiense Denis Shapovalov o el checo Jiri Vesely en la final del torneo.

👏 Enorme Rublev | 🇷🇺 El tenista ruso manda este mensaje tras su victoria en Dubai. 🗣 “No a la guerra, por favor”.pic.twitter.com/SWZfGlfXGN — Deportes Cuatro (@DeportesCuatro) February 25, 2022