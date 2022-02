Vitali Klitschko, ex campeón mundial de boxeo y alcalde de Kiev: “¿Tomar las armas? No tengo otra opción”

La invasión de Rusia en Ucrania no ha dejado a nadie indiferente. Y es que un conflicto de esta magnitud afecta a todos a su alrededor. Es el caso de los dos ex boxeadores ucranianos Waldimir y Vitali Klitschko (Campeón del mundo de boxeo 2004-2005 y 2008-2013), este último también alcalde de Kiev, quienes se refirieron a la situación que viven en carne propia.

Ambos hermanos se refirieron en un video en inglés sobre la situación que aqueja en Ucrania. “Hago un llamado a todos los socios internacionales para que observen esta tragedia que está ocurriendo ahora en Ucrania y esta guerra sin sentido que no va a tener ganadores, sino perdedores. Sólo quiero decirles que debemos permanecer unidos contra esta agresión, contra la agresión rusa. No permitan lo que está pasando en Ucrania, no permitan lo que está pasando en Europa y en el mundo. Unidos somos fuertes, apoyamos a Ucrania, gracias”, dijo Wladimir.

Por otro lado, su hermano Vitali y alcalde de Kiev, en una entrevista con la cadena británica ITV le preguntaron que si fuera necesario tomaría las armas y este respondió: “No tengo otra opción. Tengo que hacerlo”. Asimismo, agregó que “Lucharé”. Además, agregó que Putin ha perdido “totalmente” todo sentido de la realidad después de comenzar una “guerra sangrienta”.

'I don't have another choice. I have to do that.'

The Mayor of Kyiv @Vitaliy_Klychko tells @richardgaisford that it is 'already a bloody war' and he is prepared to fight for his country. pic.twitter.com/KvoGP5f92C

— Good Morning Britain (@GMB) February 24, 2022