Manuel Pellegrini ya palpita el derbi: “El equipo que gana se siente dueño de la ciudad”

Este domingo el Estadio Sánchez-Pizjuán será testigo de un nuevo derbi sevillano. El Betis de Manuel Pellegrini visitará a su clásico rival intentando recortar la distancia de cinco puntos que existe entre ambos equipos.

Para el encuentro que está previsto para las 12:15 de Chile, el Ingeniero no se siente favorito. “No sé si favoritos. El Sevilla es segundo, está haciendo mejor campaña que nosotros en el campeonato, para mí no existe eso de ser favorito. Nadie diría que el Levante le iba a ganar al Atlético. Eso hay que demostrarlo en el campo. No hay favoritos en un partido igualado”, aseguró.

El entrenador chileno destacó el significado que tiene para la ciudad el clásico entre el Real Betis y el Sevilla. “Es muy bonito, más ahora que llegan tan parejos y cuanto más bonita la rivalidad deportiva, más trascendencia en la ciudad. Que esto no vaya más que a los 90 minutos del tiempo de juego, ni entre los jugadores ni en la hinchada fuera”, afirmó.

“Son dos equipos muy parejos, con mucha hinchada, en todas las partes que me tocó vivir los derbis hay esa pasión extra. El equipo que gana se siente el dueño de la ciudad hasta la siguiente temporada. Tenemos la revancha tras perder aquí con uno menos. Tenemos la posibilidad de quedarnos con el triunfo algunos meses”, agregó.

En el último derbi, Pellegrini tuvo un encontrón con el estratega del Sevilla, Julen Lopetegui, con quien reveló que no ha vuelto a conversar. “No he vuelto a hablar con él, hubo un hecho lamentable y nadie dudó en repudiarlo y después hubo reacciones que enfocamos de manera distinta”, señaló.

Por último fue consultado si firmaría perder ante el Sevilla y clasificar a la final de la Copa del Rey este jueves, algo que fue negado rotundamente por el Ingeniero. “Nunca firmo perder. No veo una relación entre una cosa y otra. Trataremos de hacer mañana una buena actuación y esa confianza nos llevará a hacer otro partido el jueves. Primero ganar mañana y volver a ganar el jueves”, sentenció.