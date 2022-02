Rafael Nadal se corona en el ATP de Acapulco y ratifica su gran inicio de año

El tenista español Rafael Nadal sigue más vigente que nunca. A sus 35 años el máximo ganador de Grand Slam en la historia se quedó con el ATP 500 de Acapulco luego de vencer al británico Cameron Norrie por 6-4 y 6-4.

Este es el cuarto título de Nadal en Acapulco. Además, consiguió su trofeo 91 en 128 finales disputadas.

Nadal no se cansa de romper marcas. En 2005, con 18 años, se convirtió en el campeón más joven en la historia del ATP de Acapulco. Ahora, diecisiete años más tarde, se consagró como el más longevo en conquistar el título.

El español que ya había logrado una remontada heroica ante Daniil Medvedev en el Abierto de Australia para conseguir su 21 Grand Slam, ratifica su gran inicio de año y vuelve a gritar campeón.

How it started (2005) ➡️ How it’s going (2022) @RafaelNadal #AMT2022 l #NewBeginnings pic.twitter.com/MQ3wyfH017

— Abierto Mexicano (@AbiertoTelcel) February 27, 2022