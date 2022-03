La guerra repercute al atletismo: Federación Mundial expulsa a Rusia y Bielorrusia

Siguen los coletazos en el deporte tras la invasión rusa a Ucrania, y esta vez fue el consejo de la Federación Mundial de Atletismo quién tomó la determinación de expulsar a Rusia y Bielorrusia de los campeonatos internacionales.

Además de los deportistas, desde la entidad señalaron que la decisión también afectará a funcionarios y personal de apoyo de los países excluidos, en una sanción que tendrá efecto inmediato, según reza el comunicado emitido por el organismo.

Debido a la sanción a la Federación de Rusia por dopaje en 2015, que todavía sigue vigente, es que atletas de ese país tomaron la decisión de competir bajo bandera neutral. Sin embargo, tras la decisión de la federación, esos atletas también serán expulsados de la competición.

