La otra cara de Cristián Zavala: abrirá una escuela de fútbol gratuita en Puente Alto

Cristián Zavala se prepara para dar inicio a una gentil iniciativa. El delantero de Colo-Colo abrirá una escuela de fútbol completamente gratuita para niños y niñas de Puente Alto.

El atacante, en conversación con Deportes en Agricultura, contó cómo surgió la iniciativa. “La idea nació en el momento en que yo firmé en Colo-Colo. Tenía la opción económica de poder ayudar a alguien más y hace tiempo tenía ganas de hacerlo. Hace algún tiempo que con Valentina (su polola) ayudábamos a la gente con canastas familiares o comprábamos pan para dárselo a la gente en situación de calle. Somos consciente de que estoy en un lugar más privilegiado y que se puede ayudar a alguien más. Es el querer ayudar y querer un poco de igualdad”, relató el jugador de 22 años.

Zavala adelantó que solo resta encontrar un recinto donde llevar a cabo los talleres. Además, explicó que pueden asistir niñas y niños sin importar de qué equipos sean hinchas.

“Nos falta la disponibilidad de la cancha por parte del alcalde, es lo único que estamos esperando. Él se comprometió a facilitarnos una cancha grande porque esto se masificó tan rápido que muchos niños quieren ir y yo no le puedo cerrar las puertas a ninguno. Incluso hablé con Colo-Colo y la escuela no llevará el nombre del club porque eso me limita. Tal vez haya niños que quieran ir y son de otros equipos. La idea es que todos vayan por el fútbol y no por un equipo en específico”, afirmó..

“La idea es demostrarles que con el deporte se puede y que no es necesario andar haciendo cosas malas. En esas dos horas todo será para ellos, ellos van a ser lo más importante de todo”, complementó.

El delantero de Colo-Colo explicó que la escuela funcionará una vez a la semana, pero que con el correr del tiempo espera extender los días.

“Será una vez por semana. Yo soy consciente de que el trabajo no se regala. Los profes que me están ayudando en esto me dijeron desde un principio que lo harían por amor al arte. Pero ellos estudiaron, pusieron dinero en su carrera, entonces yo no puedo decirles que lo hagan gratis. Yo les tengo que dar una remuneración y esa remuneración sale de mi bolsillo. En un comienzo será una vez por semana, pero más adelante queremos aumentar los días”, manifestó.

Sobre sus expectativas, Zavala confesó que él solo espera que los niños que asistan sean felices sin impedimentos económicos de por medio. “No hay nada como ver a un niño feliz. Por ahora me siento pagado con que ellos sientan ilusión de poder estar en la escuela. Pero cuando ya esté todo listo será un sueño que ellos puedan ir y no tengan la limitación del dinero. Después del entrenamiento tendrán una colación, un snack saludable que también saldrá de mi bolsillo. Mi intención es ayudar. Yo soy consciente que así como uno da, también llega. Eso me deja tranquilo”, indicó.

Por último, señaló que ya está todo listo y solo resta la respuesta del alcalde Germán Codina para dar inicio a la escuela. “Ya tenemos todo. Solo resta la respuesta del alcalde para comenzar. Yo sé que su respuesta será positiva y él sabe que yo soy puentealtino y que no quiero dejar la comuna. Queremos comenzar lo antes posible”, cerró.