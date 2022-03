Vidal responde con todo a insultos de hinchas del Inter: “Cuando tengan los títulos que tengo yo, pueden hablar”

Arturo Vidal no la pasa bien en Italia. Las críticas para el chileno más ganador en Europa abundan, desde la prensa hasta los hinchas, de hecho, fue precisamente con estos últimos con quines tuvo un encontrón a través de un Live de Instagram.

Es que el nivel del King en el duelo ante el Milan por las semifinales de la Copa Italia y en partidos anteriores no tiene contentos a los aficionados, quienes ingresaron al Live que hizo Vidal para hacer un visado a su Hara Il Campione y lo insultaron por sus últimos partidos.

Esta situación no se la tomó para nada bien el King, quien sin tapujos le respondió a los aficionados: “¡Mamma mía!. Si ganaran lo que he ganado yo… Son una mierda, no han ido nunca al estadio y están hablando acá. Y tienen pura cara de payasos”, sostuvo Vidal con enfado.

Además, arremetió: “Me caliento (con los hinchas). Cuando tengan los scudettos que tengo yo, ahí pueden hablar recién. No se saben ni lavar la raja y andan hablando. Tengo cinco scudettos, serían seis este año y me aburro de ganar scudettos”.

Una cara que no habíamos visto al King, aunque es conocida su personalidad directa, donde también le gusta ostentar sus logros, pero nunca respondiéndole en ese tono a los hinchas, con quienes suele tener una buena relación.

¿Prepara su salida del Inter?

Lo cierto es que ni el Inter ni los hinchas ni Arturo Vidal están contentos, por lo mismo se comienza a especular sobre una posible salida del volante del club italiano, aunque aún no hay nada concreto.

De hecho, se ha hablado de un posible regreso a Sudamérica para vestir la camiseta del Flamengo, con quien mantiene una estrecha relación. Pero según las mismas declaraciones de Vidal, este quiere continuar un par de años en Europa, donde aparece en el horizonte el Tottenham de Antonio Conte. Siempre y cuando el italiano siga en Inglaterra, ya que esta siendo bastante cuestionado en los Spurs por sus recientes resultados.

Recordemos que Arturo Vidal suma en Italia cuatro Serie A, tres Supercopa en Italia y una Copa Italia, estos títulos los consiguió en su paso por la Juventus y el Inter.

Ahora, el King deberá permanecer en los lombardos hasta junio, donde se abre el mercado de fichaje y el Inter buscaría su salida, aunque para eso tienen que arreglar la finalización de contrato que está vigente hasta 2023.