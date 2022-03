Cuerpo médico del Blackburn Rovers sugiere que Brereton no viaje al cierre de las Clasificatorias

Malas noticias para la selección chilena respecto a Ben Brereton Díaz. Pese a que Big Ben evoluciona positivamente en su recuperación, el técnico del Blackburn Rovers, Tony Mowbray, detalló que el cuerpo médico del club sugirió que el delantero no se sume a la Roja para el cierre de las Clasificatorias.

En conferencia de prensa, el entrenador reconoció que la recuperación del seleccionado nacional es positiva y que “todas las señales apuntan muy bien a que volverá pronto”.

Mowbray, además, contó que “una delegación de Chile llegará este lunes, desesperada para ver si está disponible para los partidos con Brasil y Uruguay”. Sin embargo, el director técnico advirtió que los médicos del club sugieren que Brereton se reste de la doble fecha doble de las Clasificatorias.

“El departamento médico sugiere que eso no va a pasar, pero aún pareciera que no volverá mucho después de eso”, aseguró.

Brereton presenta una lesión en los ligamentos de uno de sus tobillos y todo indica que no podrá estar presente en los duelos ante Brasil y Uruguay programados para el 24 y el 29 de marzo, respectivamente.

🗣️ TM on Brereton Diaz: "It's positive with Ben as well. All the signs are pretty good that's he going to be back pretty soon."#Rovers 🔵⚪️ pic.twitter.com/7Nyj7qYTlO

— Blackburn Rovers (@Rovers) March 3, 2022