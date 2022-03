Prensa española se rinde ante Manuel Pellegrini: “Nadie merece más el premio”

El Betis de Manuel Pellegrini sigue haciendo historia. La escuadra andaluz consiguió una heroica clasificación a la final de la Copa del Rey luego de igualar en los descuentos ante el Rayo Vallecano y los medios locales alabaron al Ingeniero.

Estadio Deportivo, por ejemplo, calificó al director técnico chileno con un 7 y detalló que “el técnico chileno tiró de su once para un partido tan importante, con cinco novedades con respecto al derbi: Sabaly, Pezzella, Edgar, Juanmi y Willian José. Tardó en mover el banquillo, no lo hizo hasta que no tuvo el marcador en contra con el 0-1 de Bebe, pero más vale tarde que nunca, sobre todo si además acierta en los mismos”.

Aunque los mayores elogios llegaron por parte de Mundo Deportivo, quienes publicaron un artículo titulado: “Manolo, ya tienes tu final”, destacando que “Manuel Pellegrini disputará su primera final en España tras pasar por cuatro equipos y haber dirigido más de 500 partidos”.

“El Betis menos brillante y a la vez más heroico cumplió con mucho sufrimiento los pronósticos y estará en la final de la Copa del Rey en La Cartuja contra el Valencia (…) nadie merece más el premio que el Ingeniero Manuel Pellegrini, arquitecto de este equipo de autor, que disfrutará por fin de su primera final en España. Ha necesitado cuatro equipos (Villarreal, Real Madrid, Málaga y Betis) y más de 500 partidos para ganarse la oportunidad de luchar por su primer título en España”, sentenció.