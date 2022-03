La condición que pone en duda la renovación de Jürgen Klopp en Liverpool

No cabe deuda que Jürgen Klopp llegó a cambiar la historia del Liverpool en el mundo, o más que cambiarla a recuperar esos momentos grandiosos del club de Anfield que se habían perdido por algún lado, pero que de la mano del alemán regresaron. Aunque esta estrecha relación tiene fecha de termino, por ahora. Y es que el entrenador tienen contrato hasta 2024, lo que inquieta a los hinchas Reds.

La preocupación se ve intensificada con las últimas declaraciones de Klopp que dejan un manto de duda sobre su continuidad. Y es que antes del duelo de la FA Cup, donde vencieron al Norwich por 2 a 1, el alemán dijo que no sabía si renovaría con el club de Merseyside. Aunque en la entrevista previa del duelo por Premier League ante el West Ham aclaró la situación y dijo que su permanencia iba a depender de “los niveles de energía” que tenga para seguir y aseguró que será una decisión de “último minuto”.

“Amo lo que hago, pero lo he dicho un par de veces: hay algo más fuera en el mundo, para ser honesto. Por el momento, estoy lleno de energía, pero tengo que asegurarme de que así sea (en 2024). No quiero sentarme y estar cansada la mayoría de las veces, y luego pensar: ‘Vaya, ¿por qué todos están molestos por las cosas que hay?”, comentó el adiestrador del Liverpool.

“Mi futuro estará bien. No tengo que planificar nada, podría reservar la decisión para el último minuto. Permítanme decirlo así, eso no es un problema. No, el plan es el futuro del club en el que estamos trabajando constantemente”, agregó.

Recordemos que Jürgen Klopp llegó en 2015 y ostenta en su palmarés una Premier League (2019/20), la Copa de la Liga (2021/22), una Champions League (2018/19), la Supercopa de Europa (2019) y el Mundial de Clubes (2019). Una amplia lista de títulos, con un equipo único y con estrellas del fútbol mundial, que los aficionados no quieren perder tan fácil, aunque dependerá de Klopp si esta historia se sigue escribiendo.