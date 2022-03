La U le da un ultimátum a Escobar y ya hay dos nombres para su reemplazo

Universidad de Chile volvió a entrar en una profunda crisis debido a la derrota ante Colo-Colo. Y es que los azules, más allá de los tres partidos perdidos de forma consecutiva, el juego que muestra el equipo de Santiago Escobar no convence. De hecho, tras la derrota ante los albos hubo una intensa jornada en el Centro Deportivo Azul, donde los dirigentes tuvieron una reunión con el entrenador colombiano.

“La derrota ante Colo-Colo golpeó muy duro en la U. Hubo muchos reclamos hacia Luis Roggiero, con muchos cuestionamientos al director deportivo y a Santiago Escobar. No encontraron explicación los dirigentes por lo que pasó el domingo, pero tampoco encontraron muchas respuestas de cara al futuro”, comentó Cristián Caamaño en Deportes en Agricultura.

Asimismo, agregó que “ahí fue donde comenzó el ultimátum hacia Escobar, que en todo momento se mostró receptivo a entender que la situación es crítica. No eludió la responsabilidad y si bien no puso su cargo a disposición como tal, dijo a los dirigentes que ‘ustedes están en todo derecho a despedirme si no ven una mejora"”.

En esta misma reunión, al entrenador de la U le pusieron un ultimátum, el cual consiste en una evaluación después de los partidos ante Unión Española y Curicó Unido. En el caso de que no logre resultados positivos, además de una idea de juego atractiva, Escobar dejará de ser el adiestrador azul.

Las cartas a las que apostaría la U

En el caso de que Santiago Escobar no continúe en la Universidad de Chile, en la dirigencia ya piensan en su reemplazo. De hecho, hay dos nombres que suenan para reemplazar al colombiano, ambos con pasado en el fútbol chileno, según develó Cristián Caamaño.

El primero, es Pablo Guede, ex entrenador de Palestino y Colo-Colo, quien está sin club debido a su despido del Necaxa de México tras un complicado arranque, además de malos tratos dentro de la institución con los funcionarios, según declararon diversos periodistas mexicanos.

Por otro lado, aparece la figura de Pablo Vitamina Sánchez. El argentino también se encuentra sin club luego de su salida del Audax Italiano, pese a su buena campaña, donde obtuvo un rendimiento del 54% y clasificando al club a Copa Libertadores. Asimismo, Sánchez tuvo pasos por la Universidad de Concepción, O’Higgins, Everton y Deportes Iquique.

Lo cierto es que por ahora, los azules esperaran a Santiago Escobar durante dos partidos más y luego tomarán una decisión.

Revisa el video a continuación