[Video] ¡Bestial! El soberbio bloqueo de Arturo Vidal en los octavos de final de la Champions League

Al Inter de Milán no le alcanzó en Anfield. El equipo de los chilenos venció por la cuenta mínima al Liverpool, pero la derrota en la ida no les permitió avanzar en la Champions League. No obstante, hubo un jugador que destacó de sobre manera. Hablamos de Arturo Vidal, quien tuvo un espectacular desempeño y sobre el final protagonizó un gran bloqueo para consolidar la victoria italiana.