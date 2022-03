[Video] Pato Yáñez y duelo de la U ante Unión: “Que sea en La Pintana sin público, pero el partido se debe jugar”

Universidad de Chile le solicitó a Unión Española cambiar la fecha del partido de este domingo. Según contó Luis Baquedano a Deportes en Agricultura, esta solicitud esta relacionada con el poco contingente policial disponible para el partido, debido a al cambio de mando. Pero lo cierto es que los azules no cuentan con un estadio para albergar el partido.

Recordemos que la U durante este torneo está haciendo de local en el estadio Santa Laura, pero debido a razones obvias no puede hacerlo, ya que enfrenta a Unión. La otra opción era jugar el Sausalito, sin embargo, desde la dirigencia viñamarina no accedieron. Y, finalmente, la última opción era hacer de local en el CAP de Talcahuano, donde había un acuerdo para el préstamo. No obstante, desde Huachipato se negaron, ya que someterían a un tratamiento al césped.

De esta forma, los azules no tienen donde hacer de local, por lo que hicieron esta solicitud. En ese sentido, Patricio Yáñez, comentarista de Deportes en Agricultura, sostuvo que el partido se debía jugar sí o sí, aunque “sea en La Pintana sin público”.