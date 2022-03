El Rey escucha: Vidal fue contactado por dos importantes clubes europeos

Arturo Vidal no está contento en el Inter de Milán. El volante es alternativa en el cuadro lombardo y las veces que juega, las críticas no cesan. Por lo mismo el chileno no está cómodo y se encuentra buscando algunas opciones en el caso de partir a final de temporada.

El seleccionado nacional ha hablado constantemente sobre las posibilidades de dónde continuar su carrera. De hecho, ha dicho sin problemas que le gustaría seguir en Europa y luego regresar a Sudamérica. En ese sentido, el medio italiano Calciomercato aseguró que dos clubes de ese continente ya se contactaron con el chileno.

Los clubes que ya se habrían contactado con el chileno son el AS Monaco de Guillermo Maripán y el Galatasaray de Erick Pulgar. Este último ya había mostrado su interés de contar con el volante chileno en temporadas anteriores. No obstante, ambos instituciones aún no se han comunicado con el Inter de Milán, con quien el chileno tiene vínculo hasta 2023.

Además de estos dos equipos, hace unas semanas, se había hablado sobre la posibilidad de que el chileno se volviera a reencontrar con Antonio Conte en el Tottenham. Sin embargo, esa situación parece diluirse, sobre todo por lo incierto del futuro del entrenador italiano.

De esta forma, se siguen sumando condimentos al futuro de Arturo Vidal en Italia, que está a la espera de recuperar su mejor nivel con el Inter para que en el caso de irse, lo haga con un bicampeonato de Italia.