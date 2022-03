[Video] Entrevista a Joaquín Larrivey: “El problema de la U es creer que se puede armar un equipo de la noche a la mañana”

Universidad de Chile pasa por un complejo momento. Los azules, que vienen de caer por 1-4 ante Colo-Colo, suman tres derrotas consecutivas y los cuestionamientos contra Santiago Escobar van en aumento.

En ese contexto, Joaquín Larrivey, atacante del Cosenza Calcio de Italia y ex Universidad de Chile, analizó el presente de la U en diálogo con Deportes en Agricultura.

“El problema que tiene en este momento Universidad de Chile es la conformación del equipo. Un equipo no se hace de la noche a la mañana. Me toco vivirlo en el Rayo Vallecano, donde llegaron 20 jugadores nuevos, costó 6 meses encontrarnos como plantel. Veo que a la U le pasa eso”, comenzó diciendo el atacante.

“La U es una institución grande, que requiere de resultados inmediatos. Entonces es difícil decirle a la gente ‘tranquilos que los resultados van a llegar’. Ojalá que logren conformar un equipo que termine peleando el torneo o al menos los puestos de copas internacionales. Pero es difícil que si llegan 10 jugadores nuevos rindan todos inmediatamente”, complementó.

Larrivey también tuvo palabras para Luis Roggiero, director deportivo de los azules. “No puedo dar un veredicto sobre Luis Roggiero. Me parece que si está ahí es por algo. Nadie cae en un lugar tan importante de casualidad. Yo creo que sí está capacitado, pero en un club tan grande, donde se requieren resultados inmediatos es difícil hablar tan a largo plazo. Eso incluso lo hablé con él”, sostuvo.

“En las charlas que tuve con él siempre me manifestó su idea de que yo continuara en el club y siempre me habló positivamente de mis capacidades como jugador. Pero yo me voy agradecido de toda la gente de la U y tengo una enorme felicidad de haber pasado por ese club maravilloso independiente de cómo terminó la historia. Confío en que es un punto aparte y que nos volveremos a encontrar más adelante”, agregó.

Por último, Larrivey cuestionó la salida de jugadores que, según él, estaban capacitados para continuar en Universidad de Chile. “Lo que es raro no es cambiar tantos jugadores, sino cambiar a jugadores que dieron resultado. Eso es lo que a mí me sorprendió. Futbolistas que habían hecho las cosas bien en su período en el club al final los terminaron cambiando de todas maneras por una u otra razón. Eso me resultó llamativo en su momento. Pero hay que aceptar las cosas y si bien no deseaba irme de la U, me permitió ahora estar en Italia. Prefiero ver el vaso medio lleno”, sentenció.