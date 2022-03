Tenista ucraniana es crítica con sus colegas rusos: “Solo les preocupa su dinero”

La tenista ucraniana Marta Kostyuk criticó el comportamiento de sus colegas rusos desde que se produjo la invasión de Rusia a Ucrania. “Ninguno me ha dicho que se arrepiente de lo que su país le está haciendo al mío ni se ha disculpado conmigo o con otras tenistas ucranianas”, lanzó la deportista de 19 años.

“No tengo explicación de por qué los rusos se comportan así. Me indigna llegar a la pista y ver que su único problema ahora mismo es no poder hacer transferencias de dinero y lo indignante es que hablan de eso”, agregó.

Kostyuk, que habló en conferencia de prensa tras vencer a la belga de origen ucraniano Maryna Zanevska en Indian Wells, relató los duros momentos que ha vivido a raíz de la guerra.

“Te acuestas sin saber si, cuando despiertes, todavía tendrás una familia. Ese fue mi estado mental los primeros días. Luego, gradualmente, te acostumbras a la situación, entiendes lo que está pasando, quién está haciendo qué, las tácticas de los rusos… Al principio me sentí culpable por no estar allí. ‘Toda mi familia está allí menos yo, ¿por qué?’ Me sentí culpable jugando al tenis, que el cielo sobre mí era azul, brillante y tranquilo. Pero no es saludable. Todos luchan como pueden. Mi trabajo es jugar al tenis. Así es como puedo ayudar. Nunca me había sentido tan unida a mi país y al pueblo ucraniano como hoy. Somos una gran familia”, aseguró.

“Siempre hemos luchado por la libertad. Leo las noticias, habló con mi familia: está bien, están vivos. Siempre hemos ido en dirección a Europa. Que el tipo que está en un búnker ahora mismo (Vladimir Putin) piense que nos unamos a su país, fue un grave error. Hubo una revolución en Kiev entre 2013 y 2014. Yo estaba allí en ese momento. Recuerdo lo unidos que estábamos todos y cómo cambiamos de gobierno”, sentenció.