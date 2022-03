Tom Brady da pie atrás y anuncia su regreso a la NFL

La leyenda de la NFL, Tom Brady, dio pie atrás y confirmó que seguirá jugando en Tampa Bay Buccaneers. El deportista de 44 años había anunciado su retiro el pasado mes de enero, sin embargo, considera que aún puede jugar una temporada más.

La noticia fue anunciada por el propio Brady a través de su cuenta de Twitter. “Estos últimos dos meses me he dado cuenta de que mi lugar sigue estando en el campo y no en las gradas. Llegará ese momento. Pero no es ahora. Amo a mis compañeros de equipo y amo a mi familia, que me apoya. Ellos lo hacen todo posible. Regresaré para mi temporada 23 en Tampa. Asuntos pendientes LFG (Let’s fucking go)”, contó.

These past two months I’ve realized my place is still on the field and not in the stands. That time will come. But it’s not now. I love my teammates, and I love my supportive family. They make it all possible. I’m coming back for my 23rd season in Tampa. Unfinished business LFG pic.twitter.com/U0yhRKVKVm

— Tom Brady (@TomBrady) March 13, 2022