Arturo Vidal descarta retirarse de la Roja: “Seguiré luchando hasta que me dé”

La selección chilena tiene una dura tarea si quiere clasificar al Mundial de Qatar 2022. La Roja visitará a Brasil y recibirá a Uruguay con la obligación de sumar para tener opciones. Por ello, se ha especulado que algunos jugadores podrían retirarse de la Roja en caso de no acceder a la cita mundial.

Uno que descartó esta situación fue Arturo Vidal. El volante del Inter de Milán aseguró que seguirá defendiendo la camiseta de Chile pese a que no logren la clasificación a Qatar.

“No va a ser el último Mundial, antes lo pensaba así. Seguiré luchando hasta que me de. Hasta que me digan ‘no, ya no puedes estar en la selección’”, dijo en diálogo con Pelota Parada.

“Uno no puede abandonar el barco cuando las cosas están mal. Pero si vamos al Mundial, igual seguiré en la selección. No la dejaré. Hasta que llegue un jugador joven que se gane el puesto, que juegue y represente a Chile bien, no tendré ningún problema en dejar a la selección. De mi parte, no la dejaré”, concluyó.

Chile visitará a Brasil el próximo jueves 24 de marzo a las 20:30 horas y recibirá a Uruguay el martes 29 en el mismo horario.