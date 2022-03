[Video] ¿Fue penal? La polémica jugada contra Falcón que los albos reclamaron como infracción en el área Puma

Deportes Antofagasta y Colo-Colo empatan sin goles en Calama. Sin embargo, el duelo no ha estado exento de polémicas, ya que al minuto 34, los albos reclamaron una infracción contra Maximiliano Falcón en el área antofagastina. La situación se dio en un tiro libre, donde en un segundo plano, Juan Cornejo le hizo una zancadilla al uruguayo. No obstante, el árbitro Gustavo Ahumada no consideró la pena máxima.

Revisa la polémica del primer tiempo entre Antofagasta y Colo-Colo a continuación