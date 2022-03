[Video] Sigue haciendo historia: la increíble marca alcanzada por LeBron James en la NBA

Los Angeles Lakers fueron superados ampliamente por los Phoenix Suns (140-111) en un partido donde LeBron James nuevamente hizo historia. Y es que la estrella de la NBA se convirtió en el único jugador con más de 36.000 puntos (36.824), 10.000 rebotes (10.150) y 10.000 asistencias (10.004).

LeBron se alzó como el primer jugador en toda la historia de la NBA en alcanzar estos números en su carrera. Ante los Suns, el alero consiguió 31 puntos, 7 rebotes, 6 asistencias y un tapón, pero no fueron suficientes para evitar una nueva caída de los Lakers.

El histórico llegó en el segundo cuarto cuando James aportó con la asistencia 10.000 en su carrera, en este caso, a Carmelo Anthony. Con 37 años, 19 temporadas y 4 anillos en la NBA, LeBron es, además, el tercer máximo anotador de todos los tiempos con 36.824.

The first. The only.

The King. pic.twitter.com/tEKrpIlu7e

— Los Angeles Lakers (@Lakers) March 14, 2022