Niemann sigue sumando hitos en su carrera: el golfista chileno consigue el mejor ranking de su historia

El golfista chileno Joaquín Niemann no para de consolidar su carrera en el PGA Tour. El talagantino, luego de conseguir el campeonato en el The Genesis Invitational, además de su gran cierre de competencia en el The Players Championship, obtuvo el mejor ranking de su carrera, ubicándose en el decimoctavo lugar.

Y es que Niemann tuvo un espectacular inicio de año, logrando su segundo título en el PGA Tour en el torneo The Genesis Invitational, consiguiéndolo con importantes hitos. Por ejemplo, fue el jugador más joven en conseguir el trofeo, además de ser el cuarto golfista en conseguir el título de principio a fin.

Esto le permitió al chileno avanzar de forma importante en el Ranking Mundial de Golf (OWGR), de hecho, tras el título quedó en la posición 22 del planeta, dejando atrás el 31° con el que comenzó el año. No obstante, el gran rendimiento del deportista nacional no decayó y consolidó su gran performance en el The Players Championship.

Pese a su gran inicio, el talagantino no pudo consolidarse campeón, aunque remató en el T22, con una tarjeta acumulada de -5, lejos del australiano Cameron Smith, quien cerró con un -13 y se consolidó como campeón del torneo. No obstante, Joaco Niemann se embolsó una importante suma, la cual asciende a 201 mil dólares.

Pero eso no es todo, ya que ese desempeño logró escalar a la posición 18 del OWGR, obteniendo así el mejor lugar de su carrera. Otro hito importantísimo en la carrera del joven de 23 años, quien buscará seguir haciendo historia en el golf.